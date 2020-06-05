Тони Кроос: с точки зрения немцев я, видимо, уже немного стал испанцем

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о культурных различиях между испанцами и немцами. Футболист признал, что они действительно существуют. В частности, разница чувствуется по отношению спортсменов к делу.

«Меня считают эталонным немцем? С точки зрения испанцев — наверное. Но с точки зрения немцев я, видимо, уже стал немного испанцем. Они более расслабленные. Я тоже стал таким.

Тем не менее я соблюдаю абсолютную пунктуальность, хотя в Испании к этому относятся проще. Здесь опоздать на 10 минут абсолютно нормально. Если я приду на командное собрание в Испании за три минуты до начала, то буду первым. В Германии в этом случае я буду последним», — цитирует Крооса GQ.

Кроос перешёл в «Реал» в 2014 году из «Баварии».