«Фрайбург» — «Боруссия» М: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:30

Сегодня, 5 июня, состоится очередной матч Бундеслиги. «Фрайбург» будет принимать мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 30-м туре. Матч пройдёт во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров «Фрайбург», набрав 38 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 56 очками находится на четвёртом месте. В турнирной таблице первую строчку занимает «Бавария», набравшая в 29 матчах 67 очков.

Чемпионат Германии, как практически и все мировые соревнования, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.

Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020.