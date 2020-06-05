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Игроки «Оренбурга» прошли повторное тестирование на коронавирус

Игроки «Оренбурга» прошли повторное тестирование на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что повторное тестирование футболистов, членов тренерского штаба и персонала не выявило случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Отрицательные результаты на наличие COVID-19 уже по итогам двух тестирований у тех тренеров и футболистов, у которых первичные анализы показывали отклонения и имена которых были опубликованы в официальном заявлении клуба от 22 мая. Их анализы дополнительно отправлялись в Новосибирск для детального изучения. В настоящий момент все футболисты и тренеры приступили к тренировочному процессу.

Три легионера ФК «Оренбург», прибывшие из других стран, также имеют отрицательные результаты на наличие COVID-19, они приступят к работе после завершения режима самоизоляции», — говорится на сайте клуба.

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