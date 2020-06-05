Спортивный директор «Тамбова»: ведём переговоры о переезде в Нижний Новгород

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о переговорах с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в этом городе.
«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант, при котором мы будем играть в Тамбове», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции. Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.
- 5 июня 2020
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