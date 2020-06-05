«Вулверхэмптон» готов продать Хименеса за € 20 млн. Форвард интересен «Реалу» и «Барсе»
Нападающий «Вулверхэмптон Уондерерс» Рауль Хименес близок к уходу из клуба в летнее трансферное окно.
«Волки» готовы продать мексиканца в другой клуб за € 20 млн, сообщает TuttoJuve.
В 29-летнем форварде заинтересованы «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал» и «Ювентус». Туринский клуб планирует включить в сделку по Хименесу аргентинца Гонсало Игуаина. «Бьянконери» видят в мексиканце замену Гонсало Игуаину, а «красные дьяволы» нуждаются в центрфорварде.
Рауль выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года, а ранее защищал цвета «Америки», «Атлетико» и «Бенфики». В нынешнем сезоне нападающий в 29 матчах английской Премьер-лиги записал на свой счёт 13 голов (3 – с пенальти) и 6 результативных передач.
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона»
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