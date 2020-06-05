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Сёмин — болельщикам «Локомотива»: это были замечательные четыре года, вы лучшие!

Сёмин — болельщикам «Локомотива»: это были замечательные четыре года, вы лучшие!
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин на своей странице в «Инстаграме» обратился к болельщикам «железнодорожников».

«Дорогие болельщики! Спасибо вам за всё! Это были замечательные четыре года! Вы были лучшие!» — написал Сёмин. Специалист опубликовал и своё фото со стадиона в Черкизово вместе с автографом.

Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

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