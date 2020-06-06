Энрике рассказал, что говорил игрокам «Барселоны» перед победой над «Юве» в финале ЛЧ-2015

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, что говорил команде перед финалом Лиги чемпионов 2015 года с «Ювентусом».
«Перед началом игры я начал речь с небольшой шутки. Сказал им, что худшее, что может случиться в этот день, это быть игроком «Ювентуса» и встретиться с «Барселоной». Сказал представить им, что значит опекать Суареса, Неймара, Месси, Иньесту и пытаться забить Тер Штегену, действовать против Маскерано или Пике. Сказал представить им, что будто они находятся в раздевалке «Ювентуса» и я говорю, что они облажались в игре с «Барселоной», — приводит слова Энрике Sport.es.
В тот день «Барселона» обыграла «Ювентус» со счётом 3:1 и стала победителем Лиги чемпионов. В составе каталонского клуба забивали Иван Ракитич, Луис Суарес и Неймар.
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