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Энрике рассказал, что говорил игрокам «Барселоны» перед победой над «Юве» в финале ЛЧ-2015

Энрике рассказал, что говорил игрокам «Барселоны» перед победой над «Юве» в финале ЛЧ-2015
Футбол / Лига Чемпионат.com 0

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, что говорил команде перед финалом Лиги чемпионов 2015 года с «Ювентусом».

«Перед началом игры я начал речь с небольшой шутки. Сказал им, что худшее, что может случиться в этот день, это быть игроком «Ювентуса» и встретиться с «Барселоной». Сказал представить им, что значит опекать Суареса, Неймара, Месси, Иньесту и пытаться забить Тер Штегену, действовать против Маскерано или Пике. Сказал представить им, что будто они находятся в раздевалке «Ювентуса» и я говорю, что они облажались в игре с «Барселоной», — приводит слова Энрике Sport.es.

В тот день «Барселона» обыграла «Ювентус» со счётом 3:1 и стала победителем Лиги чемпионов. В составе каталонского клуба забивали Иван Ракитич, Луис Суарес и Неймар.

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