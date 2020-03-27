Луис Энрике: возвращение в «Барселону»? Я оставил все двери открытыми
Главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике прокомментировал возможное возвращение в каталонскую «Барселону».
«Думаю, смогу тренировать везде, где уже работал. Я оставил все двери открытыми. Моё время в «Барселоне» было чудесным, и всегда буду за это благодарен. Мне очень повезло, что провёл столько лет в клубе, который дал мне всё», — приводит слова 49-летнего специалиста Goal.com.
Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Под руководством испанского тренера сине-гранатовые дважды стали чемпионами Испании, выиграли три национальных кубка и завоевали один титул Лиги чемпионов.
До работы с основной командой каталонского клуба Луис возглавлял «Сельту», «Рому» и «Барселону Б».
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