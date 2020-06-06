«Почта России» арендовала на стадионе ЦСКА офисы на 7 млрд рублей
«Почта России» взяла в аренду офисные помещения и помещения под парковку на стадионе «ВЭБ Арена», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт компании. За аренду помещений площадью 37 тыс. кв м «Почта России» заплатит 7,013 млрд рублей. «ВЭБ Арена» является домашним стадионом ЦСКА.
В конце апреля 2020 года совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с ВЭБом. Уже тогда стало известно, что компания арендует офисные площади на стадионе. Срок аренды помещений составляет пять лет.
В апреле 2020 года госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА.
Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня. ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.
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