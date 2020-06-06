Матчи РПЛ после возобновления турнира планируют показывать бесплатно

Как стало известно «Чемпионату», все матчи чемпионата России после возобновления турнира, с большой долей вероятности, будут показаны бесплатно. Оставшиеся встречи РПЛ покажут каналы холдинга «Матч ТВ». Именно этот вариант обсуждался вчера, 5 июня, на общем собрании клубов РПЛ. Ранее холдинг бесплатно показывал лишь несколько матчей тура. Остальные встречи транслировались на платных каналах.
Розыгрыш РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. На момент приостановки турнира в турнирной таблице первое место занимает «Зенит», набравший 50 очков. Второе место занимает «Локомотив», третье — «Краснодар» (по 41).
Чемпионат России возобновится 19 июня. «Роспотребнадзор» разрешил допустить на стадионы зрителей. Они смогут занять не более 10% мест на трибунах. При этом решение о допуске зрителей будут принимать местные власти.
- 6 июня 2020
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