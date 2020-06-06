«Действительно скучал по этому месту». Месси поделился фото с «Камп Ноу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в соцсетях поделился фото со стадиона «Камп Ноу».



Напомним, аргентинский форвард продолжает тренироваться индивидуально. Ранее Месси получил лёгкую травму квадрицепса. Ожидается, что аргентинец вернётся в общую группу через несколько дней.



«Действительно скучал по этому месту. Не могу дождаться возможности снова здесь сыграть!» — написал Месси.

Фото можно посмотреть на странице Лионеля Месси в «Инстаграме».



32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Мальорка» 13 июня принимает «Барселону».