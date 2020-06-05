У Лионеля Месси лёгкая травма квадрицепса, он тренируется индивидуально

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил лёгкую травму квадрицепса, сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.

Сообщается, что аргентинец тренируется индивидуально, чтобы избежать возможных осложнений. Планируется, что Месси вернётся в общую группу через несколько дней.

В матче первого тура после возобновления чемпионата Испании «Мальорка» примет «Барселону» 13 июня.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Вчера, 3 июня, сообщалось, что Месси пропустил тренировку «Барселоны» в общей группе, но это не помешает ему продолжить подготовку к возобновлению чемпионата Испании.