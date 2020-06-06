Гол Левандовски помог «Баварии» одержать волевую победу в матче с «Байером»

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча проходила в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Первый гол уже на 9-й минуте матча забил «Байер». Леон Бэйли отдал пас на Лукаса Аларио, тот обыграл Мануэля Нойера один в один и отправил мяч в ворота. Сначала ассистент судьи заметил офсайд, но, посмотрев видео, главный арбитр решил засчитать гол «Байера».
«Бавария» отыгралась после ошибки леверкузенцев в середине поля. Кингсли Коман переиграл Лукаша Градецки, пробив в дальний угол. На 42-й минуте матча Леон Горецка получил мяч перед штрафной, ушёл влево, а затем пробил в правый нижний угол — 2:1. Спустя три минуты мюнхенцы забили третий гол — после ошибки Градецки отличился Серж Гнабри.
На 66-й минуте Роберт Левандовски довёл счёт до разгромного, забив головой после передачи Томаса Мюллера. Однако в концовке встречи Флориан Вирц отыграл ещё один мяч, пробив в дальнюю девятку.
После 30 туров «Байер», набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Бавария» (70) лидирует в чемпионате Германии.
- 6 июня 2020
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