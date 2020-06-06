Тарасов: Сёмин — легенда. Человек, который многому меня научил

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о бывшем главном тренере «Локомотива» Юрие Сёмине.
«Сёмин — легенда. Человек, который пригласил меня в «Локомотив» и многому научил. Уважение», — написал Тарасов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме». Футболист опубликовал также совместное фото со специалистом.
Ранее Тарасов назвал непродление контракта с Сёминым «неправильным ходом» со стороны московского клуба. Тарасов выступал за «Локомотив» в 2010-2019 годах.
«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. У него диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.
- 6 июня 2020
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