Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рональд Куман: все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону»

Рональд Куман: все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону»
Футбол / Испания 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что мечтает занять пост главного тренера «Барселоны».

«Я доволен тем, как обстоят дела со сборной и для меня, это самое главное на данный момент. Никто из нас не знает, что произойдёт. В моём контракте есть пункт, который позволит покинуть работу сборной после Евро, но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, у меня будет возможность сделать это. Но, как всегда, это зависит от результатов и успехов в качестве тренера. Нужен большой опыт, чтобы тренировать такую команду, как «Барселона», — приводит слова Кумана Goal.

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

Перед сердечным приступом Рональд Куман проехал 96 км на велосипеде
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020