Рональд Куман: все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что мечтает занять пост главного тренера «Барселоны».
«Я доволен тем, как обстоят дела со сборной и для меня, это самое главное на данный момент. Никто из нас не знает, что произойдёт. В моём контракте есть пункт, который позволит покинуть работу сборной после Евро, но сейчас не время думать об этом. Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, у меня будет возможность сделать это. Но, как всегда, это зависит от результатов и успехов в качестве тренера. Нужен большой опыт, чтобы тренировать такую команду, как «Барселона», — приводит слова Кумана Goal.
Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.
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