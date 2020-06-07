«Барселона» рассматривает Берната и Геррейру в качестве замены Фирпо

«Барселона» ищет замену левому защитнику Хуниору Фирпо, сообщает A Bola со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает пятерых футболистов в качестве замены Фирпо, который может быть включён в сделку по трансферу аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. В шорт-лист сине-гранатовых попали Хуан Бернат («Пари Сен-Жермен»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Николас Тальяфико («Аякс»), Первис Эступиньян («Осасуна») и Анхелиньо («РБ Лейпциг»).

Фирпо перешёл в «Барселону» летом 2019 года из «Бетиса». Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Фирпо провёл на поле 17 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча, отдал 1 результативную передачу и заработал 4 жёлтые карточки.