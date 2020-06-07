«Вольфсбург» обыграл «Вердер» и поднялся на шестое место в таблице Бундеслиги

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нидерландский нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст, отправивший мяч в ворота хозяев на 82-й минуте.



В первом круге чемпионата Германии сезона-2019/2020 «Вольфсбург» в 13-м туре принимал «Вердер». Встреча завершилась победой бременской команды со счётом 3:2.



«Вольфсбург» набрал 45 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Бременский «Вердер» (25) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 30 матчах набравшая 70 очков.