Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
«Исполком УАФ с аплодисментами проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года», – сказал Павелко во время брифинга УАФ.
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Украинцы попали в группу С вместе со сборными Нидерландов и Австрии. Четвёртая команда группы должна определиться по результатам стыковых матчей, но дата их проведения пока не определена.
Андрей Шевченко присоединился к акции Blackout tuesday
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