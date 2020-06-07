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Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины

Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины
Футбол / Евро-2020 0

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

«Исполком УАФ с аплодисментами проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года», – сказал Павелко во время брифинга УАФ.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Украинцы попали в группу С вместе со сборными Нидерландов и Австрии. Четвёртая команда группы должна определиться по результатам стыковых матчей, но дата их проведения пока не определена.

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