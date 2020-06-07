Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Динамо»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посмотрел товарищеский матч «Локомотив» — «Динамо» в Москве.

В официальном «твиттере» «Локомотива» опубликовано фото, на котором Черчесов наблюдает за встречей, проходившей в закрытом режиме в Черкизово.

В товарищеском матче в Москве «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1. У «Динамо» отличился Кирилл Панченко, «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу Владимира Рыкова.



В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом», «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Оба матча пройдут 21 июня.