Футболисты «Хапоэля» бурно отметили победу с фанатами, которых не пустили на стадион

Сотни фанатов «Хапоэль Тель-Авив» активно отпраздновали разгромную победу в матче с «Бейтаром» (3:0) вместе с футболистами.

Болельщики собрались у закрытых дверей стадиона «Блумфилд». После матча игроки «Хапоэля» вышли к фанатам и отметили победу вместе с ними. Видео празднования было опубликовано в «твиттере» Ротема Гросмана.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч между «Хапоэлем» и «Бейтаром» состоялся 3 июня. После 29 туров чемпионата Израиля «Хапоэль» занимает 5-е место, набрав 45 очков. «Бейтар» (50) располагается на 3-м месте, при этом команда сыграла 28 матчей в турнире.

Чемпионат Израиля возобновился 30 мая после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Матчи проходят при пустых трибунах.