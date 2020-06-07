Футболисты «Хапоэля» бурно отметили победу с фанатами, которых не пустили на стадион
Сотни фанатов «Хапоэль Тель-Авив» активно отпраздновали разгромную победу в матче с «Бейтаром» (3:0) вместе с футболистами.
Болельщики собрались у закрытых дверей стадиона «Блумфилд». После матча игроки «Хапоэля» вышли к фанатам и отметили победу вместе с ними. Видео празднования было опубликовано в «твиттере» Ротема Гросмана.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч между «Хапоэлем» и «Бейтаром» состоялся 3 июня. После 29 туров чемпионата Израиля «Хапоэль» занимает 5-е место, набрав 45 очков. «Бейтар» (50) располагается на 3-м месте, при этом команда сыграла 28 матчей в турнире.
Чемпионат Израиля возобновился 30 мая после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Матчи проходят при пустых трибунах.
- 7 июня 2020
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