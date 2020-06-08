Ярошик – о Вагнере: 35 лет – серьёзный возраст, не все способны показывать хороший уровень

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможное возвращение бразильца Вагнера Лава в московский клуб.

«Если у Вагнера всё хорошо со здоровьем, то у него должна быть мотивация ярко показать себя в команде, за которую он отыграл лучшие годы своей карьеры. Хотя 35 лет — это серьезный возраст для футболиста. Не все игроки в такие годы способны показывать хороший уровень. Но Лав знает, что его ждет в России, фанаты его обожают. Пожалуй, он лучший игрок в истории ЦСКА», — цитируют Ярошика «Известия».

За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы. Всего за армейский клуб он провёл 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 14 трофеев.