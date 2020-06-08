Жереми Менез покинул «Париж», выступающий в Лиге 2

Французский нападающий Жереми Менез, известный по своим выступлениям за «Милан», «ПСЖ» и «Рому», покинул клуб второго дивизиона чемпионата Франции – «Париж».

«Я хотел бы поблагодарить весь клуб: президента Пьера Ферраччи, директоров, административных работников, сотрудников, физиотерапевтов, сторонников и всех людей, с которыми я выступал. И, конечно, моих товарищей по команде, с которыми у меня был отличный год. Мне нужен был этот вызов, чтобы вернуть вкус к футболу. Самое главное — нам удалось достичь цели и спасти команду от вылета. Поговорим с президентом, пришли к решению, что я уйду по нескольким причинам, которые останутся в тайне. Желаю клубу счастья. Удачи в будущем!», — говорится в заявлении Менеза, опубликованном на сайте «Парижа».

33-летний француз принял участие в 18 встречах за «Париж», отметившись 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.