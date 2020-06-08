«Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов Англии по расходам. «Ливерпуль» лишь 14-й

Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов Англии по чистым расходам за последние пять лет, используя данные портала Transfermarkt.

Список возглавил «Манчестер Сити», траты которого составили £ 601 млн, вторым клубом стал «Манчестер Юнайтед» (£ 484 млн), замкнул тройку лондонский «Арсенал» — £ 267 млн.

Полный рейтинг доступен в «твиттере» Кевина Палмера.

Отметим, что нынешний лидер английской Премьер-лиги и победитель Лиги чемпионов сезона 2018/2019 «Ливерпуль» потратил за последние пять лет £ 107 млн, что является 14-м показателем среди клубов Англии.

После 29 туров «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» (57) занимает 2-е место.



Напомним, что ранее «Ливерпуль» признали самым популярным клубом Британии.