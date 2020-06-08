Экс-игрок сборной Нидерландов: Месси и Роналду сейчас гораздо более защищены
Бывший футболист сборной Нидерландов Тим Кифт, выступавший в составе «Аякса», «Торино», «ПСВ» и многих других команд, проанализировал сравнения нынешних топ-футболистов с ведущими игроками прошлых лет.
«Нельзя сравнивать Марадону с Месси и Роналду сейчас. Тогда в Италии игра была более оборонительной, на плохих полях, без VAR и всегда с двумя камерами. С нападающими тогда не церемонились. Месси и Роналду сейчас гораздо более защищены.
Марадона паразитировал на своём таланте до тех пор, пока уже физически не мог его поддерживать. Месси и Роналду живут футболом. Но такие игроки, как Марадона, Ромарио, Роналдо или Роналдиньо влюбили в себя болельщиков, потому что были недисциплинированными», — приводит слова Кифта Voetbalzone.
Просинечки: некоторые назовут Марадону или Роналдо, но для меня Месси — лучший
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