Черчесов: не знаю, как болеют за «Зенит», но ощущал, как болеют против его соперников

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил «Газпром-арену» в Санкт-Петербурге.



«Я бы поставил петербургский стадион в один ряд с такими аренами, как наши «Лужники», как лондонский «Уэмбли», стадионы в Мюнхене и Амстердаме. Стадион в Петербурге — гордость футбольной России.



Я никогда не играл за «Зенит» и не тренировал его, так что мне трудно проникнуться тем, как болеют за эту команду. Зато я ощущал на себе, как болеют против соперников «Зенита». Болельщики — 12-й игрок питерцев, это очевидно», — приводит слова Черчесова «Деловой Петербург».

В настоящее время Российская Премьер-Лига из-за угрозы распространения коронавируса приостановлена. Возобновление турнира запланировано на 19 июня.