«В сплошном гламуре я бы завяла». Жена Погребняка ответила на стереотипы о своей жизни

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» рассказала, что ценит в людях, а также прокомментировала стереотипы, по которым люди судят о её образе жизни.



«Что вы больше всего цените в людях? Я – честность, сейчас так стало много вокруг мишуры… Дружат часто из-за чего-то – из-за денег, статуса, даже из-за подписчиков и лайков. Я в жизни не смогла бы общаться с тем, кто мне неприятен. Поэтому у меня очень узкий круг общения, в который я никого не пускаю! Мои подруги абсолютно разные, с разными интересами, привычками, достатком, но они мои преданные друзья! И никто их не заменит!



Многие из вас думают, что я ем только в ресторанах, хожу на гламурные тусовки, светские мероприятия. Это, конечно, есть в моей жизни, не спорю, но больше всего я люблю с подругой пойти в парк, пройти 10 км, подурачиться, посмеяться… Или уехать на дачу. В сплошном гламуре я бы завяла», — написала Мария.



22 мая было объявлено, что Павел Погребняк заразился коронавирусом. Впоследствии инфекция была выявлена у всей семьи футболиста. У самого 36-летнего форварда развилась двусторонняя пневмония, но вскоре состояние Павла улучшилось.

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