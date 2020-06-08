«Было непросто с масками, которые стирают нос до крови». Врач «Локо» — о работе в больнице

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий в разгар эпидемии коронавируса вместе с братом работал в обычной больнице, где помогал лечить инфицированных. По его словам, они не сразу привыкли к защитным костюмам и маскам.

«К работе в костюмах мы адаптировались за один-два дня. Хотя в нём душно, тяжело дышать, потому что на тебе постоянно три маски. Но мы поняли, какие есть нюансы — например, лучше не пить заранее воду или кофе.

С масками, которые стирают нос до крови, тоже было непросто в первое время, но потом приспособились — начали использовать всевозможные тейпы. Те самые, которым ребятам ноги обычно заматываем, мы клеили себе на нос — это помогало.

Если увидите на улице кого-нибудь со стёртым носом, то это точно медицинский работник», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.