Чешские болельщики посмотрели футбольный матч с помощью лестниц и стремянок

Запрет на посещение футбольных стадионов не остановил болельщиков «Богемианс 1905» от живого просмотра матча 28-го тура Высшей лиги Чехии со «Спартой», который состоялся в Праге 6 июня.

Столичное дерби проходило на пустой арене «Доличек». Фанаты «Богемианс 1905» пришли к стадиону и с помощью лестниц и стремянок смогли наблюдать за происходящим на поле из-за забора.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Поддержка местных поклонников не помогла «Богемианс 1905» — «Спарта» одержала победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий гостей Бенджамин Тетте, отличившийся на 84-й минуте.

«Спарта», набрав 44 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Богемианс 1905» (36) — 10-е.