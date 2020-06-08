Чешские болельщики посмотрели футбольный матч с помощью лестниц и стремянок
Запрет на посещение футбольных стадионов не остановил болельщиков «Богемианс 1905» от живого просмотра матча 28-го тура Высшей лиги Чехии со «Спартой», который состоялся в Праге 6 июня.
Столичное дерби проходило на пустой арене «Доличек». Фанаты «Богемианс 1905» пришли к стадиону и с помощью лестниц и стремянок смогли наблюдать за происходящим на поле из-за забора.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Поддержка местных поклонников не помогла «Богемианс 1905» — «Спарта» одержала победу со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий гостей Бенджамин Тетте, отличившийся на 84-й минуте.
«Спарта», набрав 44 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Богемианс 1905» (36) — 10-е.
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