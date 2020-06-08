«Иногда в футболе есть необъяснимые вещи». Эррера — об игре Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», признался, что не может объяснить, почему нападающий Алексис Санчес не добился успеха в стане «красных дьяволов».

«В футболе есть необъяснимые вещи. Ситуация с Алексисом — одна из них. Он перешёл в «Юнайтед» из «Арсенала», где привык сам выигрывать матчи.

Помню, как следил за ним, когда «канониры» были нашими конкурентами в борьбе за титул и первую четвёрку. Однажды «Арсенал» проигрывал со счётом 0:2, но Санчес оформил дубль, и они победили. Он стал автором победного гола.

Это показывает, что в футболе иногда нет объяснений. Как может футболист, который месяц назад был лучшим в такой большой команде, как «Арсенал», не заиграть в «Юнайтед»? У меня нет объяснения», — цитирует Эрреру Goal со ссылкой на The Athletic.