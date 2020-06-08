Источник: Бенедикт Хёведес расторгнет контракт с «Локомотивом»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес покинет команду, не дождавшись возобновления сезона, утверждает Bild.
По информации издания, в ближайшее время 32-летний футболист расторгнет контракт с «железнодорожниками». Бенедикт ещё не определился с новой командой и в настоящий момент намерен быть со своей семьёй в Германии.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Хёведес не прилетел в Москву в назначенный «Локомотивом» день. Это было связано в тем, что немец опасался за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве.
Хёведес защищает цвета «Локомотива» с 2018 года, а ранее выступал за «Ювентус» и «Шальке-04», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье
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