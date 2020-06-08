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Сергей Степашин: состав «Динамо» один из самых сильных в РПЛ

Сергей Степашин: состав «Динамо» один из самых сильных в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Член попечительского совета общества московского «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива», а также оценил силу состава бело-голубых.

«Сёмин по жизни не пропадёт. Он человек уже взрослый. Если и находить работу, то по душе, а не мучиться. Я знаю, что ему предлагали поехать в Эмираты, куда-то ещё. Там жарковато, тяжело… Если будут предложения в стране, почему бы и нет. Константин Иванович Бесков выиграл Кубок страны с «Динамо», когда ему было 75 лет.

Пока говорить о том, что есть кто-то конкретно на примете, рано. Насчёт усиления – можно посмотреть. Хотя я считаю, что и сегодня состав «Динамо» — один из самых сильных. Именно по составу, по подбору игроков, по всем позициям. Опорник нужен, конечно, разыгрывающий полузащитник активный. Это позиция, которую нужно усилить в «Динамо», я считаю. Остальные линии – и защита, и вратари, и нападение – у нас одни из лучших в Премьер-лиге, я считаю», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда — Казань».

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