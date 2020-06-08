Данни: отпустил пару шуток в адрес Роналду после победы «Зенита» над «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Зенита» Мигел Данни поделился воспоминаниями о победе команды в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1).

«Перед игрой мы с Роналду не общались, я лишь поговорил с агентом, с которым он тоже работал. А вот после матча, да, немного поболтали, с ним и с Нани, с которым вскоре должны были отправиться в сборную Португалии. Обсудили встречу — Роналду был травмирован, не смог сыграть, и это был довольно важный для нас момент, потому что это был один из ключевых футболистов для «МЮ». К счастью для нас, ему не довелось выйти на поле. Но, конечно же, всегда приятно побеждать сильного соперника с топовыми игроками в составе, так что я отпустил пару шуток в его адрес.



Страха перед конкретными игроками не было, а если и ощущалась какая-то тревога, то из-за имени соперника, из-за «Манчестер Юнайтед». Но потом я посмотрел на нашу команду — на Домингеса, Тимощука, Погребняка, Денисова, Зырянова, Широкова, на тех, кто играл в то время в сборной России, кто находился на пике своей формы, показывал свой лучший футбол, — и понял, что в наших силах побороться за победу. На старте игры не было страха, но были нервы — из-за важности события. Но как только мы завладели мячом, как только у нас пошла игра, все нервы ушли и появилась уверенность в итоговом успехе. Так и получилось!



В эпизоде с голом я получил мяч в центре поля, развернулся с намерением протащить его подальше, но затем отдать передачу — либо Аршавину, который двигался по центру, либо Погребняку, который готов был врываться в штрафную. Но потом понял, что никто особенно не встречает меня и не пытается отнять мяч, поэтому стал двигаться вперёд, шёл, шёл, пока не понял: всё, я сейчас иду в обыгрыш, вхожу в штрафную и бью по воротам. Так я и сделал. Гол получился довольно красивым. Забить такой мяч в первом для меня матче, столь важном для клуба и всех его болельщиков, в финале, — это большое счастье», — приводит слова Данни пресс-служба клуба.



В настоящее время на сайте «Зенита» проходит трансляция матча 2008 года «Зенит» — «Манчестер Юнайтед».