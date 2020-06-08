Анатолий Тимощук: «Зенит» ехал на матч с «Манчестер Юнайтед» как на праздник

Бывший игрок «Зенита» Анатолий Тимощук поделился воспоминаниями о победе команды в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1).



«“Зенит” не испытывал робость перед “Манчестером”. Груз ответственности уже не висел над командой, был взят Кубок УЕФА. Мы готовились к этому матчу, понимали, что, если даже уступим такому легендарному клубу, ничего не произойдёт. Ехали на матч как на футбольный праздник. Хотелось просто на фоне такого соперника показать себя.



Мне приходилось играть не только против Скоулза — случались дуэли с Руни, Тевезом. Скоулз очень быстро работает с мячом, моментально принимает решение. Для меня главным было не дать соперникам проявить свои сильные стороны, не позволять быстро уходить в атаку. Думаю, мы отлично справились.



Если возвращаться к “Баварии”, то там у нас был результат первого матча, который нас устраивал, поэтому были мысли сыграть несколько иначе, перестроиться, чтобы было легче защищаться. В любом случае тогда не стали отходить от своей игры. Перед Суперкубком таких мыслей не было. Противостояние с “Баварией” стало настоящим испытанием для нашей команды. Если мы там не отступили от своей манеры, то не было смысла делать это в матче с “Манчестером”. Так было проще показывать хороший футбол», — приводит слова Тимощука пресс-служба клуба.



В настоящее время на сайте «Зенита» проходит трансляция матча 2008 года «Зенит» — «Манчестер Юнайтед».

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