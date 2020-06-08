В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Трансферное окно в Италии откроется 1 сентября 2020 года, а закроется 5 октября. Ожидается, что это решение скажется на сроках зимнего трансферного окна.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Италии в марте был приостановлен. Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск.

Лидером итальянской Серии А является туринский «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62), на третьем месте — миланский «Интер» (54).