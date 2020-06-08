Чемпион Италии будет определён с помощью плей-офф, если сезон вновь приостановят

Чемпион Италии будет определён с помощью плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен, сообщается на официальном сайте Серии А.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Италии в марте был приостановлен. Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В этот же день состоится ещё одна встреча — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск.



Сообщается, что плей-офф будет использован в качестве крайней меры, если сезон снова будет приостановлен из-за коронавируса.



Лидером итальянской Серии А является туринский «Ювентус», который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62). На третьем месте — миланский «Интер» (54).

В матчах Серии А разрешили делать до пяти замен