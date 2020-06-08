Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ», что он намерен вернуться в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, о своём желании футболист рассказал одноклубникам, с которыми поддерживает дружеские отношения. «Я хочу вернуться в «Барселону», — сказал Неймар.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась приобретать Неймара у «ПСЖ», так как парижский клуб требует за футболиста € 175 млн и не намерен включать в сделку других игроков.
Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году именно из «Барселоны». Французский клуб заплатил за бразильца € 222 млн, что сделало Неймара самым дорогим футболистом мира. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 15 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
- 8 июня 2020
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