Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар сообщил партнёрам по «ПСЖ», что он намерен вернуться в «Барселону», утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, о своём желании футболист рассказал одноклубникам, с которыми поддерживает дружеские отношения. «Я хочу вернуться в «Барселону», — сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась приобретать Неймара у «ПСЖ», так как парижский клуб требует за футболиста € 175 млн и не намерен включать в сделку других игроков.



Неймар перебрался в «ПСЖ» в 2017 году именно из «Барселоны». Французский клуб заплатил за бразильца € 222 млн, что сделало Неймара самым дорогим футболистом мира. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 15 матчей в Лиге 1, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.