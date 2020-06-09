Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался в возрасте 78 лет
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Тони Данн скончался в возрасте 78 лет, сообщается на официальном сайте английского клуба. Причина смерти не сообщается.
Данн выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 1960 по 1973 год. На его счету более 500 матчей за «красных дьяволов». В составе «Манчестер Юнайтед» Данн — чемпион первого дивизиона Англии (сезон-1964/1965, 1966/1967), обладатель Кубка Англии (1963) и Кубка европейских чемпионов (1968). Данн выступал за «Шелбург», «Болтон Уондерерс» и «Детройт Экспресс». Провёл 33 матча в составе национальной команды Ирландии.
«Манчестер Юнайтед», в 29 турах набрав 45 очков, занимает 5-е место в чемпионате Англии. Сезон в английской Премьер-лиге приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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