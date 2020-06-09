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Даниэль Субашич покидает «Монако» после 8 лет проведённых в клубе

Даниэль Субашич покидает «Монако» после 8 лет проведённых в клубе
Футбол / Франция 0

«Монако» опубликовал пресс-релиз, посвящённый уходу 35-летнего хорватского вратаря Даниэля Субашича, контракт с которым продлён не будет.

«Хочу поблагодарить Даниэля за тот невероятный путь, который он прошёл с «Монако». Он перешёл в клуб в самом начале нашего проекта, в то время, когда мы ещё выступали во втором дивизионе, и преодолел много вызовов, внеся свой вклад в общие успехи команды.

Это великий футболист, которому удалось показать свою силу воли и лучшие качества на поле. Я хотел бы поблагодарить его за верность клубу и за все то, что он сделал в составе команды. Мы всегда будем рады Даниэлю в «Монако», — прокомментировал уход Субашича президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев.

Даниэль Субашич стал игроком «Монако» летом 2012 года, перейдя из хайдукского «Сплита» за € 1 млн. С тех пор он провёл за «монегасков» 292 встречи, что является вторым показателем среди вратарей в истории команды, при этом в 111 матчах он отстоял на ноль. В 2017 году он был признан лучшим вратарём французской Лиги 1, в этом же году он стал чемпионом Франции и добрался с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

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