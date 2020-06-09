«Ман Сити» возглавил рейтинг клубов АПЛ по стоимости составов. «Тоттенхэм» вошёл в тройку

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг самых дорогих составов клубов английской Премьер-лиги по данным Give me Sport. Рыночная стоимость всех игроков «горожан» составляет £ 927 млн, при среднем возрасте состава в 26,4 лет.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» — £ 927 млн. Средний возраст состава – 26,4 лет. Средняя стоимость игрока — £ 33 млн;

2. «Ливерпуль» — £ 881 млн. (27,2 лет и £ 30 млн);

3. «Тоттенхэм Хотспур» — £ 642 млн (25,7 лет и £ 22 млн);

4. «Челси» — £ 614 млн (26,3 лет и £ 21 млн);

5. «Манчестер Юнайтед» — £ 583 млн (25,8 лет и £ 20 млн);

6. «Арсенал» — £ 514 млн (25,5 лет и £ 19 млн);

7. «Эвертон» — £ 375 млн (27,5 лет и £ 12 млн);

8. «Лестер Сити» — £ 367 млн (27,1 лет и £ 13 млн);

9. «Вест Хэм Юнайтед» — £ 268,6 млн (28,2 лет и £ 9,6 млн);

10. «Вулверхэмптон» — £ 268,2 (25,7 лет и £ 9,9 млн).

Разрыв между первой шестеркой и остальными предсказуемо огромен, в то время как именно «Арсенал» на самом деле может похвастаться самым молодым составом в лиге со средним возрастом всего 25,5 лет.



Одним из самых больших сюрпризов в этом списке является рейтинг «Тоттенхэма», так как команда из северного Лондона довольно неожиданно занимает третье место с отрывом от «Челси» и «Манчестер Юнайтед».