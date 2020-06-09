Агузаров: если Черчесов придёт в «Спартак», то чтобы выиграть не РПЛ, а Лигу чемпионов

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, поделился мыслями о возможном возвращении специалиста в московский «Спартак».



«Спартак» не может быть для Черчесова обычным клубом, хотя бы учитывая количество лет, проведённых там в статусе игрока и тренера. Но сейчас его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придёт в «Спартак», то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но я убеждён, что победа в этом турнире — то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной», — цитирует Агузарова «Спорт-экспресс».



Черчесов в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1991, с 1992 по 1993, а также в 1995 и 2002 годах. В качестве тренера возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год.

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