Агузаров: если Черчесов придёт в «Спартак», то чтобы выиграть не РПЛ, а Лигу чемпионов

Алан Агузаров, юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова, поделился мыслями о возможном возвращении специалиста в московский «Спартак».
«Спартак» не может быть для Черчесова обычным клубом, хотя бы учитывая количество лет, проведённых там в статусе игрока и тренера. Но сейчас его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придёт в «Спартак», то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но я убеждён, что победа в этом турнире — то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной», — цитирует Агузарова «Спорт-экспресс».
Черчесов в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1991, с 1992 по 1993, а также в 1995 и 2002 годах. В качестве тренера возглавлял красно-белых с 2007 по 2008 год.
- 9 июня 2020
-
11:11
-
10:55
-
10:36
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:39
-
09:25
-
08:31
-
07:17
-
07:02
-
06:26
-
05:59
-
05:39
-
04:54
-
04:40
-
03:00
-
02:38
-
02:17
-
01:49
-
00:52
-
00:35
-
00:17
-
00:02
- 8 июня 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:22
-
22:51
-
22:48
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:06
-
21:55