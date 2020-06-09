ЦСКА не обращался к РФС насчёт дозаявки Вагнера Лава

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв рассказал об особенностях дозаявки футболистов на оставшуюся часть нынешнего сезона в свете потенциального возвращения в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.
«Приняли решение разрешить случаи дозаявок, но они являются точечными. Это не является частью трансферного окна для свободных агентов. Разрешили заявлять игроков из вторых и третьих составов, игроков из спортивных школ, академий, разрешили тех, кто возвращается из аренды или продлевает аренду. Если клуб прекращает существование, то игроки, например, клуба «Луч» могут дозаявляться в клубы РПЛ плюс «Торпедо» и «Химки». Вагнер Лав под эти критерии не подпадает», — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«От ЦСКА обращения по Вагнеру Лава сегодня не поступало», — добавил президент РФС Александр Дюков.
- 9 июня 2020
-
15:59
-
15:56
-
15:50
-
15:35
-
15:30
-
15:26
-
15:23
-
15:13
-
15:07
-
15:03
-
14:57
-
14:47
-
14:46
-
14:38
-
14:26
-
14:22
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:19
-
13:13
-
12:43
-
12:21
-
12:00
-
11:59
-
11:38
-
11:38
-
11:11
-
10:55
-
10:36
-
10:22
-
10:01
-
10:00
-
09:39
-
09:25