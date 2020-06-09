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ЦСКА не обращался к РФС насчёт дозаявки Вагнера Лава

ЦСКА не обращался к РФС насчёт дозаявки Вагнера Лава
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв рассказал об особенностях дозаявки футболистов на оставшуюся часть нынешнего сезона в свете потенциального возвращения в ЦСКА нападающего Вагнера Лава.

«Приняли решение разрешить случаи дозаявок, но они являются точечными. Это не является частью трансферного окна для свободных агентов. Разрешили заявлять игроков из вторых и третьих составов, игроков из спортивных школ, академий, разрешили тех, кто возвращается из аренды или продлевает аренду. Если клуб прекращает существование, то игроки, например, клуба «Луч» могут дозаявляться в клубы РПЛ плюс «Торпедо» и «Химки». Вагнер Лав под эти критерии не подпадает», — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«От ЦСКА обращения по Вагнеру Лава сегодня не поступало», — добавил президент РФС Александр Дюков.

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