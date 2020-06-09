«Возможно, это попытка оправдать неудачные результаты». Игонин — о критике решения РФС

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение Российского футбольного союза провести полуфинальный матч Кубка страны «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

«Решение по месту проведения полуфинала — справедливое. Этот вопрос нужно было вообще закрыть на следующий день после четвертьфиналов, как только возникли вопросы, просто времени на это не было. Если бы тогда приняли решение, было бы уже не так актуально, как сейчас.

Инициатива с жеребьёвкой не имеет смысла. Важно соблюдать те правила, которые были изначально. С нынешней обстановкой у нас и так много чего меняется. Не удивлюсь, если тренеры и руководители раскачивают это, чтобы попытаться в будущем оправдать свои неудачные результаты. Если что-то упущено — сделать как было, вот и всё. А начинать вводить новые правила не совсем верно.

Леонид Арнольдович (Федун. — Прим. «Чемпионата») высказался эмоционально, он действительно реагирует на всё, что ему не нравится. Последнее время решения РФС являются самостоятельными. Раньше ни у кого не возникало вопросов почему-то. Мы всегда стремились к тому, чтобы решения были общими, а не продавливались кем-то.

Не считаю, что решение продавливалось «Зенитом». Питерцы опирались на что-то устоявшееся, решение, собственно, так и описано. Клуб решил просто настаивать на тех правилах, которые были раньше», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.