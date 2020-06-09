А. Кержаков прокомментировал решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге

Бывший игрок «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал решение РФС о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России между петербургским клубом и «Спартаком».
«В РФС признали, что допустили ошибку при составлении регламента и сейчас поменяли его. В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Так было всегда, и это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять.
Думаю, все отнесутся к решению провести игру в Санкт-Петербурге достаточно лояльно. Всё-таки команды находятся в равных условиях, а на трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о факторе 12-го игрока. Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее считаю петербуржцев фаворитами. Я и до того считал, что у них больше шансов на победу. Здесь не важно, где пройдёт матч», — приводит слова Кержакова «RT на русском».
- 9 июня 2020
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