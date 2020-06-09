Спортивный сезон-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 1 августа

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил даты проведения сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте организации.



Следующий сезон начнётся 1 августа 2020 года и завершится 30 июня 2021 года. Также исполком РФС утвердил 26 июля датой начала летнего трансферного окна для всех футбольных соревнований среди мужчин, проводимых под эгидой организации.

Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 19 июня. В первый день состоятся две встречи: «Крылья Советов» — «Ахмат» (Самара, начало — в 18:00 мск), «Сочи» — «Ростов» (Сочи, начало — в 20:00 мск). Матчи чемпионата России смогут посетить болельщики: не больше 10% от общей вместимости стадиона.