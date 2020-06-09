Широков: зачем «Спартак» хотел играть с «Зенитом» дома? Им логичнее играть в Питере

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков прокомментировал решение РФС о проведении в Санкт-Петербурге полуфинального матча Кубка России, в котором встретятся петербургский и московский клубы.



«Федун с новыми силами после болезни заиграл яркими фразами (смеётся). Но если говорить серьёзно, ошибка в регламенте была, её все признали. Сейчас решили играть по старой схеме: «Спартак» до этого провёл два матча дома, «Зенит» — на выезде. Тем более сейчас никто не хотел играть на нейтральном поле. Если исходить из предыдущих регламентов, то всё верно. Но жеребьёвке-то ничего не мешало. Но назвать решение неправильным я не могу.



«Спартаку» даже лучше играть с «Зенитом» в Питере. Сейчас можно через СМИ и болельщиков чуть-чуть напрячь «Зенит» по поводу справедливости, психологически надавить на них. А так, при Тедеско, они играть будут от обороны, будут контратаки, а дома им бы пришлось больше атаковать. Так что решение играть в Питере — удобное для «Спартака». А болельщиков всего десять процентов будет, это далеко не самый решающий фактор. Так что не знаю, зачем «Спартак» хотел играть дома. На выезде играть с «Зенитом» логичнее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Малафеев высказался о решении провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге