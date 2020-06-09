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«Реал» предложит Серхио Рамосу контракт до лета 2022 года

«Реал» предложит Серхио Рамосу контракт до лета 2022 года
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с защитником Серхио Рамосом, утверждает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» предложит капитану команды новое соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года. Нынешний контракт футболиста истекает через год.

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек.

«Реал», набрав в 27 турах 56 очков, занимает второе место в чемпионате Испании. Следующий матч клуб проведёт 14 июня на своём поле с «Эйбаром».

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