«Реал» предложит Серхио Рамосу контракт до лета 2022 года
Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с защитником Серхио Рамосом, утверждает AS.
По данным источника, «Королевский клуб» предложит капитану команды новое соглашение, которое будет действовать до лета 2022 года. Нынешний контракт футболиста истекает через год.
Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек.
«Реал», набрав в 27 турах 56 очков, занимает второе место в чемпионате Испании. Следующий матч клуб проведёт 14 июня на своём поле с «Эйбаром».
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