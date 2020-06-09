Хавбека «Милана» Кастильехо ограбили в Италии, угрожая пистолетом

Испанский полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо сообщил, что его ограбили в Италии двое преступников, вооружённых пистолетом.
«В Милане всё в порядке? Два парня ограбили меня, направив пистолет мне в лицо», — написал Кастильехо в «сториз» своего «инстаграма».
Как сообщает MilanNews, у футболиста отобрали часы, когда он был за рулём автомобиля.
Кастильехо перешёл в «Милан» летом 2018 года из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В нынешнем сезоне 25-летний испанский хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата Италии (12 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки и одну красную.
«Милан», набрав в 26 турах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч клуб проведёт 22 июня на выезде с «Лечче».
- 9 июня 2020
-
21:42
-
21:37
-
21:18
-
21:10
-
20:56
-
20:34
-
20:32
-
20:17
-
20:15
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:30
-
19:27
-
19:05
-
19:01
-
18:45
-
18:30
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:16
-
18:03
-
17:51
-
17:46
-
17:37
-
17:28
-
17:18
-
17:14
-
17:00
-
16:53
-
16:42
-
16:32
-
16:13
-
16:08