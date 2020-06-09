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Хавбека «Милана» Кастильехо ограбили в Италии, угрожая пистолетом

Хавбека «Милана» Кастильехо ограбили в Италии, угрожая пистолетом
Футбол / Италия 0

Испанский полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо сообщил, что его ограбили в Италии двое преступников, вооружённых пистолетом.

«В Милане всё в порядке? Два парня ограбили меня, направив пистолет мне в лицо», — написал Кастильехо в «сториз» своего «инстаграма».

Как сообщает MilanNews, у футболиста отобрали часы, когда он был за рулём автомобиля.

Кастильехо перешёл в «Милан» летом 2018 года из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 21,3 млн. В нынешнем сезоне 25-летний испанский хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата Италии (12 — в основном составе), в которых стал автором двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки и одну красную.

«Милан», набрав в 26 турах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч клуб проведёт 22 июня на выезде с «Лечче».

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