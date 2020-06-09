Жулиано: скучаю по «Зениту» и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, выступающий за «Ан-Наср», признался, что скучает по петербургскому клубу.



«Я скучаю по «Зениту» и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город!» — написал Жулиано на своей странице в «Твиттере».



Жулиано играл за «Зенита» с 2016 по 2017 год. Полузащитник провёл за петербургский клуб 42 матча, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиге запланировано на 19 июня. «Зенит», набрав в 22 турах 50 очков, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента — московский «Локомотив» — на 9 очков.