Жулиано: скучаю по «Зениту» и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город
Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, выступающий за «Ан-Наср», признался, что скучает по петербургскому клубу.
«Я скучаю по «Зениту» и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город!» — написал Жулиано на своей странице в «Твиттере».
Жулиано играл за «Зенита» с 2016 по 2017 год. Полузащитник провёл за петербургский клуб 42 матча, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиге запланировано на 19 июня. «Зенит», набрав в 22 турах 50 очков, является лидером турнира, опережая ближайшего конкурента — московский «Локомотив» — на 9 очков.
- 9 июня 2020
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