Марко Ройс может перенести операцию. Он пропустил 981 день за 8 лет в «Боруссии»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может перенести операцию из-за травмы, утверждает Bild со ссылкой на Kicker.
По данным источника, дортмундский клуб скрыл факт разрыва сухожилия в приводящей мышце бедра игрока, сообщив общественности о мышечной травме. Ожидалось, что Ройс пропустит четыре недели, но вместо этого он восстанавливается уже более четырёх месяцев. За восемь лет в «Боруссии» он пропустил 981 день из-за травм.
Ройс перешёл в «Боруссию» Дортмунд летом 2012 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 17,1 млн. В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором 11 забитых мячей и отдал пять результативных передач.
Ройс пожертвовал € 500 тыс. на поддержку предприятий в Дортмунде
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