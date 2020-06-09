Экс-голкипер «Ювентуса» может занять руководящую должность в туринском клубе

Бывший вратарь «Ювентуса» Марко Сторари может занять руководящую должность в туринском клубе, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, 43-летний Сторари станет директором «Ювентуса». О назначении бывшего голкипера будет объявлено в ближайшие дни.
Сторари играл за «Ювентус» с 2010 по 2015 год. В составе туринского клуба вратарь провёл 64 матча. Выступал также за «Наполи», «Сампдорию», «Милан» и «Леванте». В 2018 году голкипер объявил о завершении профессиональной карьеры.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Италии в марте был приостановлен. Турнир возобновится 20 июня матчем «Торино» — «Парма», который начнётся в 19:30 мск. В тот же день состоится ещё одна встреча — «Верона» сыграет с «Кальяри». Начало — в 21:45 мск.
- 9 июня 2020
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